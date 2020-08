Formula 1, Binotto spalanca le porte del circus a Mick Schumacher: “sarà un passo logico” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sulla griglia di partenza della prossima stagione di Formula 1 potrebbe esserci anche Mick Schumacher, il pilota tedesco sta convincendo tutti con le sue prestazioni in Formula 2, spingendo la Ferrari a dargli una possibilità nel 2021. Mark Thompson/Getty ImagesIl figlio del Kaiser fa parte della FDA ormai da qualche tempo, questo gli permetterà di sedersi su una scuderia affiliata al Cavallino, come per esempio l’Alfa Romeo Racing. Mick potrebbe prendere il posto di Kimi Raikkonen, ormai vicino al ritiro dopo una lunghissima carriera. Interrogato dalla Bild sul futuro di Schumi Jr, Binotto ha ammesso: “sta facendo molto bene questa stagione in Formula 2. Il suo compito era quello di migliorare e lo sta facendo. Presto discuteremo di ... Leggi su sportfair

