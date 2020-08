Draghi dice cose prevedibili sui giovani e viene santificato. Mi chiedo perché (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mi ha sempre lasciato perplesso (per usare un eufemismo) l’abitudine italica di considerare alcuni personaggi – in certe fasi della nostra storia – alla stregua di santi e beati (già esibisco molti sintomi di laica prevenzione nei confronti di quelli certificati…). Così come detesto il febbrile darsi da fare per attribuire un significato “mistico” o “taumaturgico” alle loro frasi, estrapolate da un discorso a seconda dei gusti, manco fossero frammenti dei lirici greci (chi ha fatto il classico capisce…) od oracoli. Ora tocca misticamente – sui media nostrani – a Mario Draghi: persona preparatissima, per carità… ma per nulla santo o beato. È un uomo importante della finanza (globalizzata) che esprime una sua apprezzabile opinione, talvolta dicendo ... Leggi su ilfattoquotidiano

