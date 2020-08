Discoteche aperte o chiuse? Ecco la decisione del Tar del Lazio (Di mercoledì 19 agosto 2020) E’ del 16 agosto scorso la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e che prevede la sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in Discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico e l’obbligo di mascherina – anche all’aperto – dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio assembramento. Ed è proprio sulla chiusura delle Discoteche che oggi il Tar del Lazio si è pronunciato e ha deciso che queste resteranno chiuse. Il sindacato Silb-Fipe-Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo aveva presentato ricorso al Tar, ma oggi il presidente della terza sezione quater ha deciso che le Discoteche resteranno chiuse. Per il 9 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

