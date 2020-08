Da Piqué a Suarez, Bartomeu mette in vendita mezzo Barcellona (Di mercoledì 19 agosto 2020) La lista degli indispensabili si traduce in automatico in un’altra lista, quella di chi può tranquillamente andarsene. I nomi li fa tutti Josep Maria Bartomeu, il presidente del Barcellona in crisi totale almeno fino alle elezioni di marzo. Il nuovo tecnico appena ufficializzato, Ronald Koeman, secondo Bartomeu avrà sicuramente a disposizione Ter Stegen, Semedo, Lenglet, De Jong, Dembélé, Griezmann e Ansu Fati. Più Messi, il quale è un caso a parte: il Pallone d’Oro autodetermina il proprio destino, se deciderà di andare via nessuno lo potrà fermare. Per contrapposizione, scrive Marca, esiste dunque un altro elenco: i senatori non nominati, che proprio perché non più indispensabili, sono da considerarsi ufficialmente sul mercato. Jordi Alba, Piqué, ... Leggi su ilnapolista

