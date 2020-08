Conte: elezioni regionali non avranno conseguenze sul governo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono elezioni regionali, non politiche. Ne abbiamo già affrontate in passato. Non si tratta di dare un voto al governo. Ma ritengo legittimo auspicare che le forze di maggioranza trovino il modo di collaborare anche a livello regionale, afferma Conte Leggi su firenzepost

Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato da 'Il Fatto quotidiano', a proposito delle prossime elezioni regionali e comunali, rispondendo in particolare ad una domanda ...

