Bimbo di Modica ucciso di botte. Le denunce inascoltate del padre: "Non parlava e aveva i lividi in viso" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il piccolo Evan, un anno e otto mesi, è morto lunedì per le percosse. Fermati la madre e il suo nuovo compagno. Il padre il 6 agosto aveva presentato un esposto: "Da tempo non riesco ad avere contatti con mio figlio. E' indietro nello sviluppo rispetto alla sua età e nelle foto... Leggi su repubblica

poliziadistato : +++Poliziotti commissariato Modica (RG) hanno sottoposto a fermo la madre del bimbo di 21 mesi, deceduto ieri duran… - Agenzia_Ansa : Ucciso di botte a 21 mesi, fermati la madre e il compagno. Sul corpo lividi e lesioni. Il papà aveva presentato esp… - MediasetTgcom24 : Bimbo morto a Modica, il padre presentò un esposto per maltrattamenti #Modica - cronaca_news : Bimbo di Modica ucciso di botte. Le denunce inascoltate del padre: 'Non parlava e aveva i lividi in viso'… - 501_tot : RT @Gianluc54410558: Ma se lo togli alla madre e lo dai in momentaneo affido, sei un trafficante di bambini pedofilo. Ma andate a cagare.… -