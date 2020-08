Atletica, Fausto Desalu ok sui 200: 20.35 in Ungheria (Di mercoledì 19 agosto 2020) Fausto Desalu conferma l’ottimo momento di forma. E lo fa correndo in 20.35 (vento +1.3) nei 200 metri con il secondo posto a Szekesfehervar, in Ungheria. Si tratta del primato stagionale per il velocista delle Fiamme Gialle. “Per quasi tutta la gara me la sono giocata“, ha spiegato Desalu prima di aggiungere: “Fino a metà del rettilineo ero praticamente accanto a Lyles, che però ha una marcia in più, anche se per un attimo ci ho quasi sperato. Volevo migliorare lo stagionale, sapevo di essere in forma, ma purtroppo le condizioni meteo non erano ideali con la temperatura intorno ai venti gradi, però è stata comunque una gara davvero molto bella. Mi è piaciuta perché non mi sono scomposto, non ho voluto strafare, senza l’ansia di prendere ... Leggi su sportface

Si sono appena concluse le gare del Memorial Istvan Gyulai, seconda tappa del Continental Tour Gold di scena a Szekesfehervar, in Ungheria. Tra gli azzurri sugli scudi Fausto Desalu che nei 200 metri ...

