Arisa sfida il body shaming su Instagram: "Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Arisa è da sempre un'artista e una donna anticonvenzionale. sfida regole, etichette (anche musicali, tant'è che ormai vive da indipendente), senza mai nascondersi. Questo carattere forte e deciso le ha permesso di entrare nel cuore del pubblico, che la sostiene ormai da più di dieci anni. Nelle scorse ore, la cantante lucana ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto piuttosto particolare, di certo non patinata, distante da quelle che siamo soliti vedere soprattutto nella stagione estiva da parte dei vip.Niente Photoshop, filtri o effetti "fluidifica". Arisa si è mostrata così com'è, senza sovrastrutture, riprendendo nello scatto condiviso il seno, l'alto e il basso ventre. "Sono un albero di arance, un ... Leggi su blogo

toysblogit : Arisa sfida il body shaming su Instagram: 'Sono un albero di arance, un panino al latte… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa sfida

Affaritaliani.it

“L’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alla labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più. Se metto una mia foto con i capelli rasati ho mille like, se posto una con la parrucca ne becco 20 mila” ...Arisa si confessa senza filtri in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi in edicola. La cantante parla dei suoi progetti musicali: “Riparto da zero”. E della sua sfida social: mostrarsi per come ...