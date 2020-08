Telefonate call center: salvi i consensi già prestati (Di martedì 18 agosto 2020) Registro opposizioni: il nuovo regolamentoCome funziona il Registro delle opposizioniI consensi già prestati dal contraenteNumeri riservatiModalità di iscrizioneRegistro opposizioni: il nuovo regolamentoTorna suTutti i consensi già rilasciati dagli utenti al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing potrebbero sopravvivere anche nel futuro registro delle opposizioni che dovrebbe essere operativo dal prossimo 1° dicembre.Lo prevede la bozza del regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Il testo potrebbe però essere modificato in quanto, recentemente, sullo stesso è intervenuto il ... Leggi su studiocataldi

Dome689 : RT @CorecomToscana: ?? Attenzione alle telefonate di call center che si spacciano per Corecom o @AGCOMunica - AGCOMunica : RT @CorecomToscana: ?? Attenzione alle telefonate di call center che si spacciano per Corecom o @AGCOMunica - laleggepertutti : Telefonate call center: i consensi resteranno validi - - ReteUrp : RT @CorecomToscana: ?? Attenzione alle telefonate di call center che si spacciano per Corecom o @AGCOMunica - a_manuele : @InfoCert_it incredibile è una settimana che non riesco a completare la richiesta di attivazione SPID, almeno 3 tel… -

Ultime Notizie dalla rete : Telefonate call Roma, boom di chiamate al call center Covid: «Dobbiamo chiuderci in casa?». «Ho il virus, mi aiuti» Il Messaggero Ping Call non risparmia nessuno: attenzione a queste chiamate, sono truffe

Quante volte capita di ritrovarsi una chiamata persa o in corso di un numero a noi sconosciuto e proveniente da un altro Paese? A volte si tratta di call center, ma in questo ultimo periodo è molto ...

Roma, boom di chiamate al call center Covid: «Dobbiamo chiuderci in casa?». «Ho il virus, mi aiuti»

A volte telefonano solo per sedare gli attacchi di panico. E in alcuni casi sono infondati o dettati dalla paura, dal pentimento di essersi semplicemente lasciati andare a situazioni dove c’era molta ...

Quante volte capita di ritrovarsi una chiamata persa o in corso di un numero a noi sconosciuto e proveniente da un altro Paese? A volte si tratta di call center, ma in questo ultimo periodo è molto ...A volte telefonano solo per sedare gli attacchi di panico. E in alcuni casi sono infondati o dettati dalla paura, dal pentimento di essersi semplicemente lasciati andare a situazioni dove c’era molta ...