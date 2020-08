Spesa Fondi UE, Rubano: “Campania ultima certifica fallimento De Luca” (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “La Campania rischia di perdere una sostanziosa parte di Fondi europei man mano che i giorni passano. Sono difatti innumerevoli i ritardi accumulati nell’attuazione degli investimenti programmati”. Inizia così una nota a firma di Francesco Maria Rubano, vice-coordinatore regionale di Forza Italia. “La Spesa certificata – continua Rubano – vale a dire l’unico e vero dato che testimonia la concreta attuazione ed il reale completamento degli interventi, evidenzia ancora le difficoltà della Regione e certifica il fallimento della Giunta De Luca. Il Fesr registra ancora una Spesa certificata ferma al 27,37% delle risorse. Quasi 3 miliardi di ... Leggi su anteprima24

"Adotta un evento per Angelica", le iniziative della rete Assojonica

Angelica ad oggi ha già subito due interventi ed i fondi sin qui raccolti hanno garantito le spese per le operazioni e il ricovero in una struttura ospedaliera tedesca. Ma serve ancora uno sforzo ...

Startup innovative in periferia: Roma stanzia 700mila euro

Con i fondi ricevuti, le imprese potranno coprire spese per acquisto di beni materiali e immateriali a utilità pluriennale, per studi di fattibilità, progettazioni esecutive, acquisto di brevetti, ...

