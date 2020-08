Simona Ventura su Belen Rodriguez, “Lei piace perché è una che soffre..” (Di martedì 18 agosto 2020) Simona Ventura, si sa, è una grandissima amica di Belen Rodriguez. Super Simo, addirittura, ama definirsi come la sua madrina dal momento che la showgirl argentina ha trovato la grande popolarità in Italia dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi. Ad averla scelta, in quell’occasione, proprio la Ventura. Partecipazioni televisive a parte, Simona Ventura e Belen Rodriguez hanno un bel rapporto anche nella vita reale. In virtù di tutto questo, anche la compagna di Giovanni Terzi, con cui convolerà presto a nozze, ha detto la sua sulla rottura, stavolta pare definitiva, tra la Rodriguez e Stefano De Martino. Cos’ha detto? Vediamolo. Simona ... Leggi su kontrokultura

Notiziedi_it : Simona Ventura: “la TV è cambiata” e sull’amore con Giovanni Terzi “abbiamo tante cose in comune” - zazoomblog : Simona Ventura 25 anni fa video: non crederete ai vostri occhi - #Simona #Ventura #video: #crederete - StraNotizie : Maria De Filippi parla di Simona Ventura e Mara Venier - blogtivvu : Maria De Filippi parla di Simona Ventura e Mara Venier dopo averle aiutate a tornare in pista - DaSapereit : Simona Ventura e Giovanni Terzi al Cffè de La Versiliana -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Simona Ventura: la dedica della mamma ai figli SoloDonna Ventura-Terzi, i promessi sposi al “Caffè“

E’ questo il titolo dell’incontro in agenda oggi alle 18,30 con due ospiti d’eccezione quali Simona Ventura e Giovanni Terzi. La celebre conduttrice, showgirl e attrice, divisa tra Rai e Mediaset, si ...

Simona Ventura 25 anni fa, video: non crederete ai vostri occhi

Simona Ventura a Mai dire gol, affianca Claudio Lippi. Esuberante, giovane e bella si scatena con i suoi balletti e un gran sorriso. Conduceva Mai dire gol con Lippi e si mostra nel fiore della sua ...

E’ questo il titolo dell’incontro in agenda oggi alle 18,30 con due ospiti d’eccezione quali Simona Ventura e Giovanni Terzi. La celebre conduttrice, showgirl e attrice, divisa tra Rai e Mediaset, si ...Simona Ventura a Mai dire gol, affianca Claudio Lippi. Esuberante, giovane e bella si scatena con i suoi balletti e un gran sorriso. Conduceva Mai dire gol con Lippi e si mostra nel fiore della sua ...