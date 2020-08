Simona Ventura 25 anni fa, video: non crederete ai vostri occhi (Di martedì 18 agosto 2020) Questo articolo . Simona Ventura a Mai dire gol, affianca Claudio Lippi. Esuberante, giovane e bella si scatena con i suoi balletti e un gran sorriso. Conduceva Mai dire gol con Lippi e si mostra nel fiore della sua esuberanza, dimostrando di essere portata per le telecamere come nessuno. Senza un velo di timidezza, Simona, si muove sul … Leggi su youmovies

Simona Ventura 25 anni fa, video: non crederete ai vostri occhi

Simona Ventura a Mai dire gol, affianca Claudio Lippi. Esuberante, giovane e bella si scatena con i suoi balletti e un gran sorriso. Conduceva Mai dire gol con Lippi e si mostra nel fiore della sua ...

