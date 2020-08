Resort e ville lusso per riciclare denaro, blitz Gdf (Di martedì 18 agosto 2020) ANSA, - NUORO, 18 AGO - Maxi sequestro di beni per circa 8 milioni di euro durante un'operazione della Guardia di Finanza di Perugia in collaborazione con i militari del comando provinciale di Nuoro, ... Leggi su corrieredellosport

JoaquinS84 : RT @rtl1025: ?? Maxi sequestro di beni per circa 8 milioni di euro durante un'operazione della #GuardiadiFinanza di Perugia. Nei guai un imp… - iconanews : Resort e ville lusso per riciclare denaro, blitz Gdf - Siciliano741 : RT @rtl1025: ?? Maxi sequestro di beni per circa 8 milioni di euro durante un'operazione della #GuardiadiFinanza di Perugia. Nei guai un imp… - rtl1025 : ?? Maxi sequestro di beni per circa 8 milioni di euro durante un'operazione della #GuardiadiFinanza di Perugia. Nei… - ArgentarioGolf : Italia cornice del lusso. Argentario Golf Resort: a Porto Ercole lo sfarzo ecosostenibile -

Ultime Notizie dalla rete : Resort ville Resort e ville lusso per riciclare denaro, blitz Gdf - Ultima Ora Agenzia ANSA Resort e ville lusso per riciclare denaro, blitz Gdf

Il sequestro preventivo riguarda, tra l'altro, 15 villette con piscina di un esclusivo resort dell'Ogliastra, nella Marina di Tertenia, nonché quote societarie, beni immobili, 2 auto di grossa ...

Italia cornice del lusso. Argentario Golf Resort: a Porto Ercole lo sfarzo ecosostenibile

Con un design unico e personalizzabile, le residenze sono gioielli architettonici all’insegna del lusso, della domotica e dell’ecosostenibilità Con un design unico e personalizzabile, le residenze son ...

Il sequestro preventivo riguarda, tra l'altro, 15 villette con piscina di un esclusivo resort dell'Ogliastra, nella Marina di Tertenia, nonché quote societarie, beni immobili, 2 auto di grossa ...Con un design unico e personalizzabile, le residenze sono gioielli architettonici all’insegna del lusso, della domotica e dell’ecosostenibilità Con un design unico e personalizzabile, le residenze son ...