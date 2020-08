Puglia, afa: “sos mucche nelle stalle”, -10 per cento di latte Coldiretti (Di martedì 18 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Stanno soffrendo il caldo gli animali nelle fattorie, dove le mucche per lo stress delle alte temperature stanno producendo fino al 10% circa di latte in meno rispetto ai periodi normali. È l’allarme lanciato da Coldiretti Puglia sugli effetti dell’innalzamento della colonnina di mercurio gradi fino a 40 gradi nelle ultime settimane, con le difficoltà maggiori nella Murgia barese e tarantina e nel foggiano dove sono concentrati 3.788 allevamenti bovini con 176mila capi, 56 allevamenti bufalini e 4.305 allevamenti ovi-caprini con oltre 320mila capi. “Per le mucche il clima ideale è fra i 22 e i 24 gradi, oltre i 30 gradi vanno in stress termico, ... Leggi su noinotizie

LaGazzettaWeb : Caldo in Puglia, Coldiretti: «Sos mucche nelle stalle, -10% latte per l'afa» - CandelliAngelo : Coldiretti Puglia: SOS mucche nelle stalle, -10% latte per l’afa - Canale189 : Coldiretti Puglia: SOS mucche nelle stalle, -10% latte per l’afa - BitontoLiveIt : #Bitonto Coldiretti, per afa e workout spiaggia aumenta consumo pesce +25%, in Puglia fermo fino al 29 agosto - MeteOnePB : ?? #15agosto: oggi picco di #caldo e #afa con alti tassi di umidità sulle coste e punte fino a 40 gradi nell'entrote… -