Psg, Tuchel: “Uniti e concentrati, mentalità importante” (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo tante delusioni, il PSG approda per la prima volta in finale di Champions League grazie al netto 3-0 rifilato al Lipsia. Ottima notizia per Tuchel il recupero di Verratti che potrebbe scendere in campo proprio nel match di domenica.LE PAROLE DI Tuchelcaption id="attachment 809396" align="alignnone" width="300" Tuchel (getty images)/captionQueste le parole dell'allenatore tedesco: "Il nostro piano era di stare uniti e rimanere concentrati su quello su cui ci eravamo preparati. Abbiamo sfruttato la nostra velocità per attaccare i loro difensori. Ho preferito mettere i giocatori a loro agio in campo, senza troppi dettami tattici. Il nostro obiettivo è quello di lavorare e soffrire insieme, con una mentalità importante". Psg, Tuchel: “Uniti e concentrati, ... Leggi su itasportpress

