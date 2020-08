Pimento, proteggi la digestione e controlli la pressione (Di martedì 18 agosto 2020) Il Pimento è una delle spezie aromatiche più famose e apprezzate. Ottenuta dai frutti essiccati della pianta Pimenta officinalis, si contraddistingue per un aroma che, a molte persone, ricorda quello della cannella. Conosciuto pure con il nome di pepe della Giamaica, il Pimento può essere utilizzato sia sulle preparazioni salate, sia sugli alimenti dolci. Entrando nel vivo del suo profilo nutrizionale, possiamo riscontrare la presenza di calcio – oltre 600 mg per ogni etto di prodotto – ma anche quella di ferro, magnesio, fosforo e potassio. Il Pimento non è solo fonte di minerali preziosi per la salute. Questa spezia speciale è caratterizzata anche dalla presenza di vitamina C, antiossidante portentoso, e di vitamine del gruppo B, cruciali per il buon funzionamento del ... Leggi su dilei

