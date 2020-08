Paola Perego in ansia per il figlio dj: cosa è successo? (Di martedì 18 agosto 2020) Paola Perego ha reso pubblica la sua preoccupazione per il figlio dj avuto dall’ex marito Carnevale. La conduttrice ha dichiarato in un’intervista al Messaggero d’essere molto in ansia per il figlio Riccardo che in queste ultime settimane ha lavorato in alcuni locali della Costa Smeralda e a quanto pare è stato a contatto con alcuni colleghi rivelatesi positivi al Covid 19. Paola ha dichiarato che Riccardo sta cercando di realizzare i suoi sogni, in particolare quello di lavorare nel mondo della produzione musicale. Proprio per affrontare i suoi primi impegni in Costa Smeralda ha preferito rinunciare alle vacanze a Ibiza e evitare qualsiasi tipo di contatto che poteva mettere a rischio il lavoro. La conduttrice ha poi spiegato da dove sono nati i sospetti ... Leggi su quotidianpost

