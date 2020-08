Palù smonta i nuovi contagi: "Non è la seconda ondata" (Di martedì 18 agosto 2020) Federico Garau Il microbiologo dell'università degli studi di Padova analizza gli ultimi dati e invita alla calma: "Quelli che osserviamo sono casi sporadici. Non si tratta dell’esordio di una nuova ondata, anzi, sono recrudescenze di casi in una curva discendente" Mentre continua a crescere l'allarme per i nuovi casi di Coronavirus, anche il dottor Giorgio Palù, microbiologo dell’università degli studi di Padova, cerca di ristabilire la calma, analizzando con mente critica i nuovi numeri. Proprio come il professor Alberto Zangrillo del San Raffaele di Milano, che nei giorni scorsi ha voluto specificare che risultare positivi al Covid-19 non significa essere malati, ed il dottor Matteo Bassetti del San Martino di Genova, il quale ha aggiunto che dovremo abituarci a convivere ... Leggi su ilgiornale

NicolaMorra63 : Io sapevo che l'ottavo Re di Roma fosse stato Totti. Ma evidentemente sbagliavo: Palamara la toccava meglio... Che… - la_cascara : Ni pal postre | #Caricatura de @DelmiroQuiroga - lucia_pal : @DiReddito @BarillariDav Se un Parlamentare è il primo a disobbedire ad una legge, che vogliamo di più? - adelaidejb00 : RT @kiss_shadow_: RAGA VENERDÌ O Ce ripigliamm' tutt' chell che è 'o nuost O Ce ripigliamm' nu pal. (Mi scuso per il dialetto IMPROPONIBIL… - j_pal_saa : RT @michsleep: confirmen que ponen 'jsjsjs' en un mensaje para que no suene serio -

Ultime Notizie dalla rete : Palù smonta "Grande ‘Pal’, sei il Re de Roma" Le chat tra Mescolini e Palamara il Resto del Carlino Mercato Padova, possibile spalmatura d’ingaggio a Mokulu per la cessione: gli aggiornamenti

Trivenetogoal news: Benjamin Mokulu è in uscita da Padova. Il centravanti belga non è stato convocato per il raduno e sembra destinato a un ritorno al Ravenna. Con la società si sta ragionando su una ...

Basket: Gallinari lancia Oklahoma "I play-off non ci bastano"

L'azzurro "In Nba tutto può succedere, vogliamo smentire i pronostici" ROMA (ITALPRESS) - "La storia della Nba ci insegna che tutto può succedere: non siamo soddisfatti di essere semplicemente arrivat ...

Trivenetogoal news: Benjamin Mokulu è in uscita da Padova. Il centravanti belga non è stato convocato per il raduno e sembra destinato a un ritorno al Ravenna. Con la società si sta ragionando su una ...L'azzurro "In Nba tutto può succedere, vogliamo smentire i pronostici" ROMA (ITALPRESS) - "La storia della Nba ci insegna che tutto può succedere: non siamo soddisfatti di essere semplicemente arrivat ...