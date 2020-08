Overwatch e la brutta reputazione di una squadra dichiaratamente razzista che ora è stata bannata (Di martedì 18 agosto 2020) Overwatch si è sempre distinto per avere una diversità di personaggi unica nel suo genere, il che ha consentito ai giocatori di immedesimarsi in questo o quell'altro eroe. Sfortunatamente anche il mondo di gioco creato da Blizzard non è esente da discriminazioni e razzismo ed un team, ora bannato, ne è la prova.Una giornalista di Kotaku ha riportato la sua esperienza all'interno di un articolo pubblicato sul sito, facendo così l'amara scoperta. La settimana scorsa Ash Parris si è imbattuta in una squadra che partecipava agli Open Division di Overwatch. Open Division è un torneo amatoriale in cui i giocatori competono per avere l'opportunità di scalare la classifica di quello che Blizzard chiama Path To Pro, al termine del quale si trova la Overwatch League. Tra ... Leggi su eurogamer

