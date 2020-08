Ornellaia: al via la vendemmia 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) Un 2020 che in Ornellaia a Bolgheri, ha regalato un andamento delle stagioni molto bilanciato e regolare, lasciando prevedere un’ottima vendemmia. Un’annata anomala solo dal punto di vista sociale con l’emergenza Covid che ho costretto ad una riorganizzazione del lavoro. Già da aprile – spiega Axel Heinz, direttore di tenuta – abbiamo riorganizzato la cantina dove operano circa 20 persone, mentre nei vigneti il distanziamento è naturale. Abbiamo cambiato le modalità di lavoro senza modificare l’operatività e soprattutto senza rinunciare ai nostri standard qualitativi. È stata una sfida”. “La parola d’ordine della prima vendemmia post Covid‐19 è ‘resilienza con fiducia‘ – continua il Direttore ... Leggi su winemag

L’estate è iniziata con un mese di giugno più piovoso della norma, costringendo il team di Ornellaia a un periodo di intenso lavoro in vigna per contenere e proteggere la vegetazione in piena crescita ...

