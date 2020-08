Noi chiudiamo le discoteche mentre a Wuhan “Gerusalemme della Pandemia” succede questo… (Di martedì 18 agosto 2020) Ci segnalano i nostri contatti una macro fotografica basata su Wuhan “Gerusalemme della Pandemia”. Paragone ingeneroso, oseremmo dire. Offensivo al livello delle storpiature del Coronavirus in Chinavirus e Kung-Flu. Comunque, da precisare, in quanto la foto è vera, ma ci sarebbe molto da dire sulla didascalia. Wuhan “Gerusalemme della Pandemia”Noi chiudiamo le discoteche; nel frattempo i giornali ci mostrano che a Wuhan, la Gerusalemme della Pandemia, succede questo. Che dire, un discreto assembramento! Ci sentiamo finalmente presi in giro o cos’altro devono organizzare per farci fare 2+2? Sì, ci sentiamo presi in giro. Dagli avvelenatori di pozzi. Foto vera, didascalie da precisare Come ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : Noi chiudiamo I commercianti di Mykonos: "Truffiamo i turisti, vengono in Grecia e noi chiudiamo a mezzanotte" Euronews Italiano Discoteche chiuse, Linus: «Senza regole caos inevitabile. Mio fratello Albertino? È adulto e fa le sue scelte

Nelle scorse settimane aveva aspettato, morsicandosi la lingua più volte, ammette adesso. Ma dopo il suo post sui suoi profili social — in cui, senza girarci troppo attorno, ha dato degli ubriachi a c ...

Arzachena, il Billionaire chiude la stagione in anticipo per i divieti

Il Billionaire chiude la stagione in anticipo a causa dei provvedimenti ... Sono stati solo 27 giorni di apertura ma il Billionaire ha scelto di interrompere la stagione, perché ci sono troppi divieti ...

Nelle scorse settimane aveva aspettato, morsicandosi la lingua più volte, ammette adesso. Ma dopo il suo post sui suoi profili social — in cui, senza girarci troppo attorno, ha dato degli ubriachi a c ...