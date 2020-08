NBA Playoff 2020: i risultati di tutte le gare (Di martedì 18 agosto 2020) Il 17 agosto si parte con i Playoff NBA, in questa cavalcata dove per due mesi tutti gli occhi del mondo cestistico saranno puntati verso gli States e i suoi campioni, nel momento più caldo di tutta un’annata per forza di cose slittato tra agosto e ottobre. tutte le franchigie sono a caccia dello scettro detenuto dai Toronto Raptors, insidiati principalmente da Lakers, Clippers e Bucks. Sportface.it, giorno per giorno, vi terrà aggiornati con i risultati di ogni notte, dal primo turno per tutto il cammino che porterà infine alle NBA Finals. IL TABELLONE risultati PRIMO TURNO OVEST (1) Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers (8) Gara 1: (2) Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks (7) Gara 1: 118-110 Gara 2: (3) Denver Nuggets-Utah Jazz (6) Gara 1: 135-125 Gara 2: (4) Houston ... Leggi su sportface

Playoff NBA 2020: Mitchell spaziale, ma Denver piega Utah all’overtime. Vittorie per Raptors, Celtics e Clippers

Sono ufficialmente scattati i playoff della stagione NBA 2019-2020. In quest’anno travagliato dalla pandemia di Covid-19, l’appuntamento più atteso della pallacanestro a stelle e strisce si terrà ...

