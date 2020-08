Multe per chi non rispetta l’obbligo della mascherina: ecco a quanto ammontano (Di martedì 18 agosto 2020) “Dalle ore 18 alle ore 6 sull’intero territorio nazionale c’è l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale“. Questo il contenuto della nuova ordinanza ufficializzata dal ministro Roberto Speranza e resa necessaria per l’aumento dei contagi in Italia. In queste ore sono tante le domande che si stanno facendo gli italiani in merito. In particolare una riguarda le sanzioni e le possibili Multe per i trasgressori. In tal senso vale quanto proclamato dal Premier Giuseppe Conte a fine marzo, ovvero che le sanzioni ... Leggi su sportface

