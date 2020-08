Montesarchio, due persone denunciate per possesso di stupefacenti (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUna pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Benevento ha proceduto alla denuncia di due persone che sono state trovate in possesso di sostanza stupefacente. I fatti. Durante un normale servizio di vigilanza stradale nell’ambito del potenziamento del pattugliamento del territorio previsto dal Compartimento di Napoli nel periodo a cavallo del Ferragosto, un equipaggio della Sezione Polizia Stradale di Benevento, giunta all’altezza del Km 245 + 300 della SS 7, nel Comune di Montesarchio, notava un’autovettura Fiat Punto con a bordo due persone di sesso maschile, che procedeva in direzione Benevento con andatura incerta. Il conducente dell’auto, alla vista degli agenti, mostrava un evidente stato di imbarazzo che destava l’attenzione degli operatori i quali ... Leggi su anteprima24

DENUNCIATI DUE UOMINI PER DETENZIONE DI DROGA AI FINI DI SPACCIO

