Migranti in fuga a Messina. Il sindaco De Luca: "Dal 27 chiudo tutto" (Di martedì 18 agosto 2020) Cateno De Luca, sindaco di Messina, oggi ha comunicato che venti tunisini sono fuggiti dalla caserma di Bisconte e si vanno ad aggiungere a un'altra trentina che è in fuga da giorni. Il primo cittadino ha così spiegato che non trova altra soluzione se non quella di chiudere tutto:"Sono appena stato informato dalla Prefettura, che ringrazio, che stanotte sono scappati altri 20 tunisini dalla caserma di Bisconte. Abbiamo fatto chiudere l’hotspot, è rimasto il Cas: da qui hanno tentato la fuga in 40. Di questi, 20 ci sono riusciti. Cara ministro Lamorgese, le avevo ribadito che la caserma Gasparro di Bisconte era un colabrodo e dunque non idonea all’accoglienza. Siamo alla quarta fuga. Ci sono 50 tunisini in giro per la città. ... Leggi su blogo

MediasetTgcom24 : Portogruaro, 40 migranti in fuga dopo essere scaricati da tir #portogruaro - Adnkronos : #Migranti in fuga da hotspot #Messina, il sindaco: 'Dal 27 chiudo tutto' - borghi_claudio : @avajambare @robersperanza Si certo come no... neanche mezzo. - AnnaP1953 : RT @Adri19510: Migranti, 20 tunisini in fuga. Il sindaco De Luca contro Conte e Lamorgese: 'Portateli in Parlamento' - AnnaP1953 : RT @riktroiani: A #Portogruaro 40 #migranti in fuga dopo essere stato scaricati da un tir appena uscito dall'autostrada. Solo 5 fermati e p… -