Lampedusa | arriva la seconda nave quarantena | hotspot nuovamente al collasso

A Lampedusa al momento sono presenti piu' di mille migranti, mentre l'hotspot puo' contenere soltanto 190 persone. Oltre a coloro che sono stati trasferiti con il traghetto di linea, oggi altre persone verranno trasportate a Porto Empedocle

Ha attraccato a Lampedusa la seconda nave quarantena, l'"Aurelia" del Gruppo Snav, messa a disposizione del Ministero dell’Interno. Oggi sulla nave verranno imbarcati 250 migranti, poi la nave ...

LAMPEDUSA – E’ arrivata a Lampedusa l'”Aurelia”, la seconda nave del Gruppo Snav messa a disposizione del Ministero dell’Interno per la quarantena dei migranti clandestini che sbarcano sull’isola.

