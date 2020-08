Kalinic, futuro in Turchia: ci pensa il Besiktas (Di martedì 18 agosto 2020) Nikola Kalinic potrebbe ripartire dalla Turchia. L'attaccante, nell'ultima stagione in prestito alla Roma dall'Atletico Madrid, sarebbe finito nel mirino del Besiktas. Fuori dai progetti di Simeone per i colchoneros, il centravanti croato, come riporta l’edizione del Turkiye, avrebbe ricevuto dei sondaggi dal club turco.Kalinic, ci pensa il Besiktascaption id="attachment 1008705" align="alignnone" width="525" Kalinic (getty images)/captionIl giocatore croato in prestito alla Roma difficilmente verrà riscattato dal club giallorosso e l'Atletico Madrid non sembra essere intenzionato a puntare su di lui. Ecco perché il Besiktas è entrato di prepotenza a fare dei sondaggi per il calciatore presentando un’offerta. L'idea del ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Kalinic, futuro in Turchia: ci pensa il Besiktas - - AndrewMari1988 : @gizzo97 Non è peregrina come ipotesi. Comunque, il giochino era atto, soprattutto, a capire se Kalinic potesse ave… -

Ultime Notizie dalla rete : Kalinic futuro Juve-Roma 1-3: Kalinic e Perotti ribaltano Higuain Corriere dello Sport Calciomercato Roma, il vice-Dzeko può arrivare con uno scambio

Calciomercato Roma, con l’addio di Pallotta e l’arrivo di Friedkin salgono le possibilità di trattenere Dzeko. Serve comunque un vice: occasione Vlahovic dalla Fiorentina. @getty images Sono ore impor ...

Juventus-Roma 1-3 PAGELLE: Rugani dorme ancora, Higuain c'è!

Alla rete di Higuain a inizio gara replicano Kalinic e due volte Perotti. Tre punti “portafortuna” invece per la Roma e i suoi tifosi, che si lasciano alle spalle una stagione in chiaroscuro e guardan ...

Calciomercato Roma, con l’addio di Pallotta e l’arrivo di Friedkin salgono le possibilità di trattenere Dzeko. Serve comunque un vice: occasione Vlahovic dalla Fiorentina. @getty images Sono ore impor ...Alla rete di Higuain a inizio gara replicano Kalinic e due volte Perotti. Tre punti “portafortuna” invece per la Roma e i suoi tifosi, che si lasciano alle spalle una stagione in chiaroscuro e guardan ...