Juventus, Muratore dice addio: «Qui sono diventato uomo, ora pronto per l’Atalanta» (Di martedì 18 agosto 2020) Messaggio di addio alla Juventus di Simone Muratore, pronto a trasferirsi all’Atalanta Simone Muratore saluta la Juventus per trasferirsi all’Atalanta. E il centrocampista, con un bel messaggio sui social, ha detto addio al club bianconero. «Grazie FC Juventus. Dopo anni lascio quella che per me è stata una famiglia, lascio un ambiente che mi ha preso bambino e che lascio da adulto, reso uomo e professionista. Grazie a questa famiglia ho avuto la possibilità di giocare con giocatori straordinari, campioni che solo qualche anno fa sembravano irraggiungibili. Voglio ringraziare tutti, dal Presidente ai dirigenti più importanti ma anche e soprattutto a tutti coloro che quotidianamente ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Muratore Juventus, Muratore dice addio: «Qui sono diventato uomo, ora pronto per l’Atalanta» Calcio News 24 ASSE TORINO-BERGAMO?

Juventus ed Atalanta potrebbero consolidare un asse che negli anni è notato fruttifero per entrambi. Se Muratore si è trasferito a Bergamo dove proverà ad affermarsi, percorso inverso ha fatto Dejan K ...

Juventus, a sinistra c'è Gosens: è lui il dopo Alex Sandro

I bianconeri sembrano entrati nell'ottica di salutare, dopo cinque stagioni, l'ex Porto. Il suo erede? Il tedesco dell'Atalanta. Per convincere la Dea, ecco Perin e Romero ...

