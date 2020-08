Investita da un'auto in via Caldarola: donna in codice rosso, conducente in fuga dopo l'impatto (Di martedì 18 agosto 2020) Grave incidente in serata, poco prima delle 20, in via Caldarola a Japigia, all'altezza del Canalone. Una donna di 74 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo essere stata Investita ... Leggi su baritoday

