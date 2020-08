Il sindaco di Messina alla Lamorgese: «I migranti portali in Parlamento, prendo tutti a calci nel sedere» (Di martedì 18 agosto 2020) «Sono appena stato informato dalla Prefettura, che ringrazio, che sono scappati altri 20 tunisini dalla caserma di Bisconte. Abbiamo fatto chiudere l’hotspot, è rimasto il Cas. Da qui hanno tentato la fuga in 40. Di questi, 20 ci sono riusciti. Cara ministro Lamorgese, le avevo ribadito che la caserma Gasparro di Bisconte era un colabrodo e dunque non idonea all’accoglienza. Siamo alla quarta fuga. Ci sono 50 tunisini in giro per la città. Adesso basta, occorre chiudere definitivamente». Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, annuncia la chiusura dell’hotspot dal 27 agosto. Il sindaco di Messina durissimo con la Lamorgese «Con queste politiche sbagliate state invadendo il nostro ... Leggi su secoloditalia

