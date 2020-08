Fifa, posticipate le amichevoli internazionali in programma dal 31 agosto all’8 settembre: si salvano quelle europee (Di martedì 18 agosto 2020) A causa del fatto che la situazione nel mondo non sia ancora del tutto sotto controllo e che i numerosi contagi giornalieri da Covid-19 non garantiscano la salute di tutti, la Fifa ha modificato il calendario internazionale e si è trovata costretta a cambiare alcune date. Le amichevoli internazionali – ad eccezione dell’Uefa – non si disputeranno infatti dal 31 agosto all’8 settembre bensì dal 24 gennaio all’1 febbraio. In una nota, la Fifa ha precisato che, “nel costante monitoraggio delle condizioni delle singoli federazioni, verranno eventualmente presentate nuove proposte al Consiglio”. Leggi su sportface

MONDIALI 2022 - Covid-19, posticipate al 2021 tutte le partite di qualificazione in Asia

Tutte le partite asiatiche di qualificazione al Mondiale 2022 in programma quest'anno sono state posticipate al 2021 a causa della pandemia di coronavirus. La FIFA e la Confederazione calcistica asiat ...

