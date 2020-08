"Feltri alcolico, una carezza e a letto". Scanzi insulta, Feltri ricambia: "Grazie, sai chi mi ricordi tu?". Giudicate voi... | Guarda (Di martedì 18 agosto 2020) Dall'alto del suo scranno, Andrea Scanzi oggi sul Fatto quotidiano assegna voti e patenti (non richieste, ovviamente) ai giornalisti di centrodestra. A metterlo al suo posto ci pensa Vittorio Feltri, direttore di Libero definito dal prezzemolino di Travaglio niente meno che "l'alcolico". "La sua prosa è un mix tra i rutti di Gozzano e i ditirambi di Teleste di Selinunte: arcaica, ampollosa, comicamente vetusta", scrive Scanzi, prima di vomitare insulti: "In tivù è da anni una macchietta rubizza che spara boiate per costringere Crozza a spararle ancora più grosse quando lo imita. In taverna va benissimo, nel piccolo schermo fa tenerezza. Dategli una carezza e mettetelo a letto". La carezza, invece, ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Feltri alcolico Botta e risposta Feltri-Scanzi Adnkronos Vittorio Feltri, la "carezza" a Scanzi. Lui lo insulta e il direttore risponde: "Ricambio il complimento, sai chi mi ricordi?"

A metterlo al suo posto ci pensa Vittorio Feltri, direttore di Libero definito dal prezzemolino di Travaglio niente meno che "l'alcolico". "La sua prosa è un mix tra i rutti di Gozzano e i ditirambi ...

Botta e risposta Feltri-Scanzi

Lo scrive su Twitter, chiamando in causa il poeta anconetano, Vittorio Feltri replicando così ad Andrea Scanzi che oggi in un articolo dedicato al mondo del "giornalismo fascio-salvinian-berlusconiano ...

A metterlo al suo posto ci pensa Vittorio Feltri, direttore di Libero definito dal prezzemolino di Travaglio niente meno che "l'alcolico". "La sua prosa è un mix tra i rutti di Gozzano e i ditirambi ...Lo scrive su Twitter, chiamando in causa il poeta anconetano, Vittorio Feltri replicando così ad Andrea Scanzi che oggi in un articolo dedicato al mondo del "giornalismo fascio-salvinian-berlusconiano ...