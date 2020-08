Fake news sulla scuola, l’ISS smentisce che in casi sospetti di Covid i genitori non possano andare a prendere i figli (Di martedì 18 agosto 2020) In merito alle diverse notizie che circolano sui social media ed in particolare quelle secondo cui nel caso di sintomi compatibili con una positività al Covid-19 non sarà possibile ai genitori andare a prendere i propri figli a scuola, l’Istituto Superiore di Sanità precisa quanto segue: - è in preparazione, e verrà finalizzato e reso pubblico nelle prossime ore, un documento che contiene le indicazioni per la gestione di casi e focolai negli istituti scolastici preparato dalle istituzioni competenti;- si invita pertanto a considerare le notizie riferite al documento stesso solo una volta che questo venga reso disponibile;- in particolare sono da considerare Fake news tutte ... Leggi su huffingtonpost

