EISA Awards: svelati i premi per i migliori smartphone (Di martedì 18 agosto 2020) svelati ufficialmente gli smartphone premiati agli EISA Awards 2020. Tra le categorie in concorso troviamo Best smartphone, Best Camera, Best Hardware e molto altro ancora Annunciati ufficialmente gli smartphone premiati agli EISA (Expert Image and Sound Association) Awards 2020. Questi, una serie di riconoscimenti basati sulle recensioni e le critiche di 55 tra le più importanti riviste e testate giornalistiche. Gli EISA Awards, come ogni anno, selezionano i prodotti più convenienti e le proposte più ambiziose dell’elettronica di consumo moderna. Qui esamineremo più nel dettaglio la categoria “Dispositivi Mobili” e i suoi relativi ... Leggi su tuttotek

Svelati ufficialmente gli smartphone premiati agli EISA Awards 2020. Tra le categorie in concorso troviamo Best Smartphone, Best Camera, Best Hardware e molto altro ancora Annunciati ufficialmente gli ...

