Ecco il protocollo per i contagi in classe: aule di isolamento, quarantena per tutti e referenti Covid (Di martedì 18 agosto 2020) Se ci sarà un alunno positivo la scuola non chiude ma c’è un protocollo ben definito che inizia dall’individuazione dei casi alla messa in quarantena dei contatti più stretti. E’ quanto emerge dalla bozza delle “Indicazioni per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” pubblicata da Repubblica, e frutto del lavoro dei ministeri Salute e Istruzione, ISS, Fondazione Kessler e Regioni Veneto e Emilia Romagna. Si risalirà così a chi è stato più vicino al minore fino a 48 ore prima della manifestazione dei primi sintomi, e dei compagni di classe che erano presenti, così come i docenti. Il primo punto stabilisce che ogni istituto individui un Referente Covid ... Leggi su huffingtonpost

Mapio : Ma quindi fatemi capire. Un bimbo alle elementari si infetra, le maestre (sempre presenti tutti i giorni) vanno in… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Ecco il protocollo per i contagi in classe: aule di isolamento, quarantena per tutti e referenti Covid - HuffPostItalia : Ecco il protocollo per i contagi in classe: aule di isolamento, quarantena per tutti e referenti Covid - fra_stg : RT @Fantaliz837: @alfiocangemi @fdragoni @tomasomontanari Ho presente che per settimane hanno curato i pazienti nella maniera sbagliata, pe… - aldoceccarelli : Un solo #contagio in classe e sarà quarantena per tutti | Il #protocollo di #sicurezza degli esperti non prevede pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco protocollo Si parte, ma quanta fatica! Ecco il Protocollo punto per punto... marcheingol.it Pallacanestro, parte Biella Next con un occhio ai giovani: ecco tutte le novità della nuova stagione

tutto questo grazie anche alla capacità e alla funzionalità del nostro staff professionista dedicato che sarà in grado di adeguarsi ai protocolli sanitari per la ripresa dell’attività che consentirà ...

Ecco il protocollo per i contagi in classe: aule di isolamento, quarantena per tutti e referenti Covid

Se ci sarà un alunno positivo la scuola non chiude ma c’è un protocollo ben definito che inizia dall’individuazione dei casi alla messa in quarantena dei contatti più stretti. E’ quanto emerge dalla ...

tutto questo grazie anche alla capacità e alla funzionalità del nostro staff professionista dedicato che sarà in grado di adeguarsi ai protocolli sanitari per la ripresa dell’attività che consentirà ...Se ci sarà un alunno positivo la scuola non chiude ma c’è un protocollo ben definito che inizia dall’individuazione dei casi alla messa in quarantena dei contatti più stretti. E’ quanto emerge dalla ...