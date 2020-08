È morto Cesare Romiti, storico manager della Fiat (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA – E’ morto Cesare Romiti, aveva compiuto da poco 97 anni. Imprenditore e grande manager, la sua storia è indissolubilmente legata alla Fiat di cui fu Ad e presidente. A Torino arriva nel 1974, dopo essersi affermato lavorando per istituti bancari e aziende di rilievo. Due anni dopo diventa amministratore delegato di Fiat in un momento di grave crisi per il settore petrolifero. All’azienda sarà legato per oltre vent’anni, divenendo il braccio destro dell’avvocato Gianni Agnelli.ROSATO (IV): “MANAGER CAPACE, PARTE DI STORIA INDUSTRIA ITALIANA” Leggi su dire

