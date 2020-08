DayDreamer Anticipazioni, Puntate 24-28 Agosto 2020: Emre Fa un Incidente! (Di martedì 18 agosto 2020) Anticipazioni DayDreamer, trama Puntate dal 24 al 28 Agosto 2020: grazie alla mamma di Can, Emre torna in azienda, ma subito succede qualcosa di tragico. Intanto Can e Sanem tornano a riavvicinarsi e a parlare… DayDreamer continua ad appassionare moltissimi telespettatori italiani che ogni giorno non perdono una puntata della soap. Nella settimana dal 24 al 28 Agosto 2020, ci saranno ulteriori novità sul rapporto tra Can e Sanem, ma anche per quanto riguarda Leyla ed Emre. DayDreamer: dove eravamo rimasti Can è felice che Sanem sia disposta a tutto per salvare l’azienda, ma va su tutte le furie quando scopre che la ragazza è disposta a cedere il loro profumo. E’ ... Leggi su uominiedonnenews

