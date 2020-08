Dann Charlotte e Dom, Malati di pulito: il rifiuto della pulizia (Di martedì 18 agosto 2020) Questo articolo . Oggi un nuovo episodio di Malati di pulito, format molto seguito e apprezzato dal pubblico, in cui vedremo Dann scontrarsi con Charlotte e Dom. Questa sera andrà in onda in prima serata sul canale Realtime una nuova puntata della trasmissione Malati di pulito. Questo programma è la versione italiana del format Obsessive compulsive cleaners, che … Leggi su youmovies

Dann Charlotte e Dom, Malati di pulito: il rifiuto della pulizia

In questa puntata di Malati di pulito vedremo da una parte Dann, un uomo che è un vero e proprio amante della pulizia e dell’ordine, che incontra invece la coppia Charlotte e Dom che vivono in una ...

