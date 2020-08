Coronavirus: in Sardegna 470 persone in quarantena in un resort a La Maddalena (Di martedì 18 agosto 2020) Circa 470 persone tra ospiti e addetti sono in quarantena, in un resort, a Santo Stefano, nell’Arcipelago della Maddalena dopo un caso di positività di un lavoratore della struttura. Le persone, in attesa dell’esito del tampone al quale sono stati sottoposti, non possono lasciare il resort. La notizia, riportata su La Nuova Sardegna, è stata confermata all’ANSA dall’assessore della Sanità Mario Nieddu: “Stiamo aspettando che i tamponi vengano processati, nel frattempo abbiamo disposto che nessuno si muova dal resort“.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

