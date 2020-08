Coronavirus, Draghi: “Futuro dei giovani a rischio, dar loro di più” (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – “Ai giovani bisogna dare di più”: per affrontare la crisi economica, effetto della pandemia, servono “pragmatismo e flessibilità”, ma chi governa “non può dimenticare l’importanza dei principi che ci hanno sin qui accompagnato”. Lo ha detto l’ex Presidente della BCE Mario Draghi nel suo discorso inaugurale, in apertura del Meeting di Rimini.Con una raccomandazione che suona come un allarme: i giovani vanno messi al centro di ogni riflessione per rimettere in moto i loro percorsi formativi. “I sussidi finiranno – dice Draghi – e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro ... Leggi su quifinanza

eziomauro : Coronavirus, l'allarme di Draghi: 'A rischio il futuro dei giovani. Bisogna dar loro di più' - TgLa7 : #Draghi: la risposta #Covid delle istituzioni europee e dei singoli governi è stata corretta. abbiamo fatto spazio… - TgLa7 : #Draghi: #pandemia minaccia economia e diffonde incertezza. #coronavirus - Antigon25386936 : Finalmente, la razionalità ed il talento riprendono la scena, finora occupata da cialtroni senza qualità. Coronav… - cinzia_1111 : RT @TgLa7: #Draghi: la risposta #Covid delle istituzioni europee e dei singoli governi è stata corretta. abbiamo fatto spazio al pragmatism… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Draghi Coronavirus, l'allarme di Draghi: "A rischio il futuro dei giovani. Bisogna dar loro di più" la Repubblica Coronavirus, Draghi: “Giovani a rischio futuro, i sussidi finiranno”

Il futuro dei giovani è a rischio a causa del Coronavirus, secondo Draghi. L'ex presidente della Bce lancia un allarme e suggerisce maggiori sussidi. A causa del Coronavirus, il futuro dei giovani è a ...

Draghi al meeting di Rimini: "Covid minaccia società. Futuro dei giovani a rischio"

Rimini, 18 agosto 2020 - E' un Mario Draghi accorato, come di consueto ... il cui futuro secondo l'ex numero uno della Bce è minacciato dalla pandemia di Coronavirus. Che mette a rischio non solo ...

Il futuro dei giovani è a rischio a causa del Coronavirus, secondo Draghi. L'ex presidente della Bce lancia un allarme e suggerisce maggiori sussidi. A causa del Coronavirus, il futuro dei giovani è a ...Rimini, 18 agosto 2020 - E' un Mario Draghi accorato, come di consueto ... il cui futuro secondo l'ex numero uno della Bce è minacciato dalla pandemia di Coronavirus. Che mette a rischio non solo ...