Beccato vicino a negozi senza un motivo: foglio di via per 52enne di Afragola (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Militari del locale Comando Stazione CC durante l’esecuzione dei servizi di controllo del territorio, sorprendevano un 52enne di Afragola (NA) che si aggirava a piedi nei pressi di alcuni esercizi commerciali. Da immediato controllo si accertava che lo stesso era gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona e che era già stato destinatario di molteplici fogli di via in diverse province. Pertanto, visto che non riusciva a fornire alcuna plausibile giustificazione circa la sua presenza in zona, veniva allontanato con proposta per l’emissione di foglio di via obbligatorio; L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

