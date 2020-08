Barcellona, la conferma di Koeman: “È arrivato il momento, manca solo un dettaglio” (Di martedì 18 agosto 2020) Ronald Koeman vicino alla panchina del Barcellona dopo l'esonero di Quique Setièn.I catalani hanno deciso di sollevare dall'incarico di primo allenatore l'ex Betis Siviglia, causa scatenante è stata la pesante sconfitta rimediata dai blaugrana per 8-2 contro il Bayern Monaco. Il club spagnolo, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe puntato concretamente sull'ex Everton in vista della prossima stagione. Lo stesso "Rambo" che segnò la rete della vittoria nella finale di Coppa dei Campioni contro la Sampdoria, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito ai microfoni di NOS."Questo è il momento di accettare l'incarico di allenatore del Barcellona. Mi piacerebbe, ma nulla è ancora definitivo. Un accordo è definitivo quando vi sono le firme sul contratto, ... Leggi su mediagol

