Bagnino di Casoli salva un uomo che stava annegando in Ungheria (Di martedì 18 agosto 2020) Domenica 9 agosto presso il lago di Tómalom, in Ungheria occidentale, un Bagnino lucchese ha portato a termine assieme ad una collega ungherese il salvataggio di un uomo che stava annegando. Il ... Leggi su lagazzettadelserchio

iltirreno : Filippo Marchini, emigrato in Ungheria da Casoli Val di Lima, strappa dalla morte un uomo di 60 anni: ecco come è a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bagnino Casoli

LuccaInDiretta

Improvvisamente l’uomo ha manifestato segni di difficoltà. Filippo Marchini, bagnino nato a Lucca nel 1975 e residente a Casoli in Val di Lima prima di emigrare in Ungheria perché, nonostante la ...Domenica 9 agosto presso il lago di Tómalom, in Ungheria occidentale, un bagnino lucchese ha portato a termine assieme ad una collega ungherese il salvataggio di un uomo che stava annegando. Il bagnan ...