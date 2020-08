Alle Galapagos scoperte 30 nuove specie di invertebrati (Di martedì 18 agosto 2020) Alle Isole Galapagos scoperte 30 nuove specie di invertebrati marini tra coralli bambù e spugne di vetro: l’arcipelago é noto per la grande varietà di flora e fauna endemiche Sono almeno 30 le nuove specie di invertebrati marini scoperti da un gruppo di ricercatori nelle acque che circondano le Isole Galapagos, arcipelago appartenente al territorio dell’Ecuador… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

30 nuove specie di animali marini scoperte alle Galapagos: le immagini spettacolari

Trenta nuove specie di animali marini sono state scoperte alle Galapagos, più nello specifico sui fondali e lungo i pendii delle montagne sottomarine che circondano le 13 iconiche isole ...

Trenta nuove specie di animali marini sono state scoperte alle Galapagos, più nello specifico sui fondali e lungo i pendii delle montagne sottomarine che circondano le 13 iconiche isole ...

