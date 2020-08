Vicenza, 15enne travolta e uccisa da pirata della strada (Di lunedì 17 agosto 2020) Un automobilista ha travolto e ucciso una 15enne ieri sera ad Arzignano, Vicenza, e poi è fuggito. Secondo quanto riporta il 'Giornale di Vicenza', la ragazzina stava camminando lungo via Broggia ... Leggi su tg.la7

