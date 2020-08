Un locale in ogni scuola per isolare i casi sospetti di Covid: il vademecum dei presidi (Di lunedì 17 agosto 2020) In ogni scuola dovrà essere predisposto un locale interno “per l’accoglienza degli eventuali casi sintomatici o sospetti” di Covid-19, locale “che sarà destinato esclusivamente a tale uso”. E’ una delle tante disposizioni contenute nel vademecum per l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 messo a punto dall’Associazione nazionale presidi. Sei cartelle che raccolgono “misure di sistema”, “misure organizzative” e “misure igienico sanitarie” indispensabili per un rientro sicuro nelle aule.Qualche esempio. Nel caso sia necessario “il ricorso a doppi turni o a rimodulazione degli orari in entrata e in uscita”, per garantire il ... Leggi su huffingtonpost

In ogni scuola dovrà essere predisposto un locale interno “per l’accoglienza degli eventuali casi sintomatici o sospetti” di Covid-19, locale “che sarà destinato esclusivamente a tale uso”. E’ una del ...

