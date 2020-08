TFA Sostegno, per Anief c’è bisogno di più insegnanti specializzati. Pronti i ricorsi (Di lunedì 17 agosto 2020) (Teleborsa) – Tutti gli atenei dovranno riaprire i bandi per l’ammissione alle prove di accesso al quinto ciclo TFA Sostegno per un periodo pari almeno a 14 giorni. Lo stabilisce il decreto 90/2020, a firma dei ministri dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. L’atto interministeriale era dovuto per recepire le novità introdotte dalla legge 6 giugno 2020 n. 41 di conversione del D.L. 22/2020, a partire dall’ammissione diretta alle prove scritte per l’accesso ai corsi di specializzazione dei docenti che hanno prestato servizio su Sostegno nello specifico grado per almeno tre anni, anche non consecutivi. “Abbiamo provato a sanare questa disparità con i nostri emendamenti al Decreto Scuola – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale ... Leggi su quifinanza

PacificoTweet : SCUOLA – TFA SOSTEGNO: #ANIEF riapre i termini per essere ammessi agli scritti e direttamente ai corsi - bizcommunityit : TFA Sostegno, per Anief c'è bisogno di più insegnanti specializzati. Pronti i ricorsi - MimmaVozza : RT @cislscuola: V ciclo TFA sostegno, riapertura dei termini per chi ha tre anni di servizio su tale tipologia di insegnamento https://t.c… - PacificoTweet : TFA sostegno V ciclo: dopo i solleciti di #Anief, pubblicato decreto interministeriale - VitinoVito : RT @cislscuola: V ciclo TFA sostegno, riapertura dei termini per chi ha tre anni di servizio su tale tipologia di insegnamento https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : TFA Sostegno Novità TFA Sostegno V ciclo 2019-2020 su Test Ingresso e Date delle Prove miuristruzione.it TFA Sostegno, per Anief c'è bisogno di più insegnanti specializzati. Pronti i ricorsi

Tutti gli atenei dovranno riaprire i bandi per l'ammissione alle prove di accesso al quinto ciclo TFA Sostegno per un periodo pari almeno a 14 giorni. Lo stabilisce il decreto 90/2020, a firma dei min ...

TFA sostegno V ciclo: dopo i solleciti di Anief, pubblicato decreto interministeriale

Anief – Come ha richiesto il nuovo sindacato, alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 8 della legge 6 giugno 2020, n. 41, gli Atenei dovranno riaprire per due settimane i termini p ...

Tutti gli atenei dovranno riaprire i bandi per l'ammissione alle prove di accesso al quinto ciclo TFA Sostegno per un periodo pari almeno a 14 giorni. Lo stabilisce il decreto 90/2020, a firma dei min ...Anief – Come ha richiesto il nuovo sindacato, alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 8 della legge 6 giugno 2020, n. 41, gli Atenei dovranno riaprire per due settimane i termini p ...