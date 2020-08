Tennis, un po' di storia verso Cincinnati: le sette bellezze di Federer (Di lunedì 17 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Tennis storia Un po' di storia verso Cincinnati: le sette bellezze di Federer La Gazzetta dello Sport Brady sboccia a Lexington: primo titolo WTA

In sei anni, Jennifer Brady è passata dal titolo NCAA ad alzare il primo trofeo WTA. Campionessa universitaria nazionale per UCLA nel 2014, ha completato un altro capitolo prezioso della sua storia fa ...

Il triste Ferragosto del Tennis Como: se n’è andato lo storico presidente Giulio Pini

Ferragosto triste per il Tennis Como. Ieri, con un improvviso malore nella sua casa di Bormio dove era in vacanza, si è spento l’ex storico presidente Giulio Pini. Alla guida del clubper ben 8 mandati ...

