Roma. Dà in escandescenze sul bus, poi aggredisce i poliziotti a calci e pugni: arrestato (Di lunedì 17 agosto 2020) Ha iniziato a infastidire i passeggeri su un bus dell’Atac e a dare in escandescenze, urlando e agitandosi, motivo per cui il conducente ha fermato il mezzo e si è rivolto al NUE 112. E’ successo ieri sera a Roma, in via Piave, alle 20:18. Sul posto è giunta una pattuglia del commissariato Castro Pretorio. Non appena saliti a bordo, gli agenti sono stati aggrediti dall’esagitato, un uomo della Costa d’Avorio di 36 anni, che li ha presi a calci e pugni, colpendoli come una furia: i poliziotti, successivamente ricorsi alle cure mediche, sono stati repertati con 5 giorni di prognosi. Ma, nonostante la violenza dell’uomo, gli agenti lo hanno bloccato e arrestato con l’accusa di oltraggio, residenza e lesioni pubblico ... Leggi su ilcorrieredellacitta

