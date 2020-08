Playoff NBA, Denver subito avanti contro Utah: non bastano ai Jazz i 57 punti di un pazzesco Mitchell (Di lunedì 17 agosto 2020) La post season NBA è partita, Gara-1 della serie tra Denver e Utah ha dato il via ai Playoff, partiti con il successo dei Nuggets che si portano subito avanti. Pool/Getty ImagesUn match equilibrato, conclusosi solo dopo un overtime con il punteggio di 135-125 a favore della squadra di Malone, trascinata dal duo Murray-Jokic che spacca in due la partita. A nulla serve invece la gara monstre di Donovan Mitchell per i Jazz, capace di segnare ben 57 punti che gli valgono la miglior prestazione all-time per Utah ai Playoff, ma non la vittoria in questa Gara-1. Niente è perduto però per Utah, che avrà subito l’occasione di reagire nel prossimo match ... Leggi su sportfair

